Decreto Pa: Baldino (M5s), governo mette bavaglio a Corte conti e a Parlamento

- "Quando l'arroganza e l'incapacità non sono mai abbastanza, ecco che il governo mette il bavaglio in un solo colpo alla Corte dei conti e al Parlamento sulle spese del Pnrr. Questo emendamento decreta la fine del controllo su come spenderanno i nostri soldi. Chapeau!". Lo afferma, su Twitter, Vittoria Baldino, vicecapogruppo del M5s a Montecitorio, sull'emendamento del governo al decreto legge sulla Pubblica amministrazione. (Rin)