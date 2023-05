Difesa: Casa Bianca su incidente nel Mar cinese meridionale, da Pechino azione pericolosa e non professionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente avvenuto la settimana scorsa nello spazio aereo internazionale sopra il Mar cinese meridionale, dove un caccia di Pechino ha effettuato una manovra “inutilmente aggressiva e pericolosa” dopo avere intercettato un aereo di ricognizione statunitense, è un esempio di “comportamento non professionale” da parte delle autorità cinesi. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Noi vogliamo mantenere sempre aperti i canali di comunicazione tra le nostre Forze armate, dal momento che incidenti come questo possono portare ad incomprensioni ed escalation: soprattutto in un momento caratterizzato da tensioni così elevate”, ha detto. (Was)