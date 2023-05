Ucraina: presidente municipio Roma VIII, in piazza contro voto europarlamento per armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani saremo al flash mob, in piazza Montecitorio alle ore 11, per protestare contro il progetto di legge a sostegno della produzione di munizioni (ASAP) per rafforzare la capacità produttiva europea". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. "Risorse necessarie per investimenti, pensioni, welfare, per intervenire sul dissesto idrogeologico, scuola, ambiente e salute diventeranno foraggio per l'industria bellica. Il nostro futuro vale di più della guerra. E la guerra si ferma con la pace non con le armi. fondi per sbagliato. Nel parlamento europeo Massimiliano Smeriglio e altri stanno conducendo una battaglia e presto questa decisione arriverà sui banchi del parlamento italiano. Sarò con i parlamentari dell'Alleanza Verdi Sinistra contro lo stanziamento di fondi per nuove armi".(Com)