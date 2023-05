Russia: Usa non indagheranno su attacchi contro Mosca, non sarebbe appropriato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno ancora informazioni specifiche su chi sia il responsabile dei recenti attacchi di droni che hanno colpito Mosca e la regione circostante, che secondo il Cremlino sarebbero stati organizzati dall’Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non abbiamo intenzione di indagare: non sarebbe appropriato da parte nostra”, ha detto. (Was)