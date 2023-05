Cultura: Trombetti (Pd), bene Gotor e commissione su finanziamento Cinema America

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il finanziamento concesso da Roma Capitale al Cinema America per la realizzazione di arene estive "è un'ottima notizia. In commissione ho votato convintamente il sostegno a questa progettualità di rilevante interesse pubblico". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino dem Yuri Trombetti, presidente della commissione Patrimonio di Roma Capitale. "Rilanciamo finalmente una realtà che è da sempre impegnata con iniziative di alto valore culturale per la città, eventi che questa estate potranno essere fruiti gratuitamente da cittadini e turisti. Voglio esprimere il mio ringraziamento al sindaco Gualtieri, all'assessore Gotor e alla presidente della commissione cultura Erica Battaglia per l'approvazione di questo atto che completerà una programmazione estiva all'altezza della capitale".(Com)