Cultura: Converti (Pd), voto commissione ad arene cinema è bellissima notizia per Roma

- Il voto di questa mattina in commissione Cultura "alle arene di cinema all'aperto è una bellissima notizia per tutta la città. Da Tor Bella Monaca a Parco degli Acquedotti, e ancora Villa Ada, San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci, Corviale e Santa Maria della Pietà, Roma ha finalmente una rete consolidata di spettacoli all'aperto e di eventi estivi che promuovono cultura e soprattutto aggregazione sociale in quei luoghi dove per troppi anni le cittadine e i cittadini sono stati lasciati in solitudine". Lo dichiara in una nota la consigliera capitolina dem e presidente della commissione sociale Nella Converti. "Ci riappropriamo degli spazi lasciati troppo a lungo abbandonati e li occupiamo con la bellezza della cultura e dell'arte. Il tutto sarà finalmente accessibile e fruibile da parte di tutta la cittadinanza. Finalmente Roma può dirsi orgogliosamente Città del Cinema Unesco". (Com)