Nato: Casa Bianca, nessun legame tra fornitura F-16 alla Turchia e adesione della Svezia

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è notoriamente favorevole alla fornitura di caccia F-16 alla Turchia, per aiutare Ankara a modernizzare le proprie Forze armate, e la nostra posizione non è cambiata. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Questa posizione non è correlata all’eventuale sostegno turco all’adesione della Svezia alla Nato: una prospettiva a cui gli Stati Uniti sono favorevoli, come ha ribadito il presidente Joe Biden durante la sua recente telefonata con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan”, ha detto, aggiungendo che la eventuale fornitura di F-16 alla Turchia non rappresenta una misura a cui gli Stati Uniti guardano per garantire il sostegno di Ankara all’adesione di Stoccolma all’alleanza. (Was)