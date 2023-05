Nato: fonti stampa, Sanchez possibile nuovo successore di Stoltenberg dopo elezioni di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nome del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, continua a "circolare" nei corridoi del quartier generale della Nato a Bruxelles per succedere al segretario generale norvegese Jens Stoltenberg. Lo scrive il quotidiano "20 Minutos", spiegando che il nome avrebbe dovuto essere annunciato al prossimo vertice della Nato che si terrà a Vilnius, in Lituania, l'11 e il 12 luglio. Tuttavia, si attenderà il risultato delle elezioni generali indette da Sanchez il 23 luglio. Questo ritardo permetterà di conoscere l'eventuale "disponibilità" del leader socialista. Stoltenberg ha già annunciato che non intende rimanere alla guida della Nato oltre ottobre, quando scadrà il suo attuale mandato, uno dei più lunghi, prolungato per nove anni a causa della guerra in Ucraina. Il nome di Sanchez come nuovo segretario generale circola da tempo e ha acquisito molto slancio dopo il vertice Nato di Madrid del luglio dello scorso anno.(Spm)