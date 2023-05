Diritti: assessora Pari opportunità Roma, il Pride del 10 giugno festa della libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pride del 10 giugno sarà una festa, festa dei diritti, festa della libertà di scegliere chi si vuole essere, di condividere ideali comuni. Di autodeterminarsi. Così in una nota Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale durante la conferenza stampa del Pride 2023 che si è tenuta oggi nella sala della Protomoteca. "È importante che il Pride non sia solo una giornata a sé e quindi stia dentro a un percorso che ci permetta di raggiungere obiettivi più ambiziosi e ci consenta di lasciare a fine mandato una Capitale più equa che non lasci indietro nessuno", continua Lucarelli. "Il compito di noi Istituzioni è contrastare ogni discriminazione e garantire pienamente i diritti a tutti, anche ai figli delle coppie omogenitoriali. Per questo motivo, come Capitale, siamo in prima fila per chiedere il riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali e il via libera al matrimonio egualitario con il conseguente accesso alle adozioni, così come previsto per le coppie eterosessuali", conclude Lucarelli. (Com)