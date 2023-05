Sardegna: Garante Infanzia, Commissione cultura approva documento programmazione 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avviare progetti in sinergia con la scuola, tutelare la famiglia e le fragilità, promuovere l’ascolto dei minori e tutelare la loro immagine e la loro privacy, sono alcuni dei punti chiave del documento di programmazione 2023 della Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Sardegna, approvato oggi all’unanimità dalla commissione Cultura, presieduta da Sara Canu (FdI). Il via libera è arrivato, questa mattina, al termine dell’audizione della Garante, Carla Puligheddu, nominata poco meno di due mesi fa, che in una dettagliata relazione ha presentato un nutrito programma e le priorità della sua azione per il 2023, in attesa di presentare a settembre il nuovo documento per il 2024. “La programmazione verrà sviluppata su tre blocchi, ciascuno dei quali afferente a diritti principalmente connessi ai bisogni emergenti delle persone di minore età”, ha affermato Puligheddu. I tre blocchi di azioni riguarderanno: il diritto all’istruzione, alla salute, alla connessione, alla partecipazione e allo sport; il diritto alla vita, alla famiglia, alla protezione e all’ascolto e, infine, il diritto all’informazione, alla tutela della dignità dell’immagine, e alla riservatezza della privacy. “Alla base di tutte le azioni che porterò avanti, e che ho già portato avanti in questi due mesi, – ha detto - ci sarà sempre il supremo interesse del minore”. (segue) (Rsc)