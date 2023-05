Sardegna: Garante Infanzia, Commissione cultura approva documento programmazione 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le azioni prioritarie per il primo blocco ci sarà la firma di un protocollo d’intesa fra Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza e Istituto di studi e ricerche "Eurispes Sardegna", finalizzato ad avviare un’indagine conoscitiva sulla Dispersione Scolastica, per ricercare l'origine e la specificità delle cause che hanno indotto un così elevato numero di studenti e studentesse in età di obbligo scolastico ad abbandonare precocemente la scuola. Ma non solo. Tra le azioni anche osservare e monitorare lo stato di attuazione dei diritti delle persone di minore età, sollecitare lo sviluppo di progetti di Orientamento, istituire un tavolo regionale "buone prassi", sollecitare l'attivazione del Registro della Patologia Diabete tipo 1, richiedere il potenziamento delle reti scolastiche a favore di metodologie della didattica digitale effettivamente praticabile e integrata, oltre a istituire una consulta Regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza. (segue) (Rsc)