Sardegna: Garante Infanzia, Commissione cultura approva documento programmazione 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le principali azioni del secondo blocco c’è l’avvio del “Progetto Chiara”, articolato in “un insieme coordinato di interventi e attività finalizzate a trarre, dalla tragica scomparsa di Chiara Carta (vittima di morte violenta per mano della madre), proposte di riflessione e strumenti operativi da utilizzare nelle scuole per promuovere i diritti dei minori alla protezione, all'ascolto e alla vita”. Un progetto pilota, che partirà da Oristano e che si svilupperà anche nelle altre province, affinché drammi come quello di Chiara non accadano più, grazie ad azioni di prevenzione, sensibilizzazione e presa in carico da parte delle istituzioni competenti. Per il terzo blocco ci sarà il monitoraggio dell’applicazione della Nuova Carta di Treviso e avviare una stretta collaborazione con il Corecom Sardegna. Tra gli altri punti previsti nella programmazione 2023 anche il monitoraggio dell’attuazione delle leggi regionali approvate, tra cui quella sull’autismo, bullismo, cyber bullismo, sostegno alla disabilità e audiolesi. (Rsc)