Usa: dipartimento della Giustizia, azione civile contro le società del governatore della Virginia occidentale

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha avviato una azione civile nei confronti di 13 società minerarie controllate dal governatore repubblicano della Virginia occidentale, Jim Justice, sulla base di una serie di multe che le aziende non avrebbero mai pagato per violazioni delle norme federali che regolano il settore. In una nota, le autorità giudiziarie statunitensi hanno spiegato che le società controllate da Justice, attive nel comparto del carbone, avrebbero commesso più di 130 violazioni delle norme federali tra il 2018 e il 2022, ignorando oltre 50 avvisi in cui il governo ha chiesto di cessare le operazioni fino al pagamento delle multe, il cui valore complessivo (comprensivo degli interessi) ammonterebbe a circa 7,6 milioni di dollari. “La legge federale per la protezione ambientale serve a proteggere le nostre comunità da eventuali effetti avversi derivanti da attività industriali come l’estrazione del carbone: le azioni di oggi sono quindi tese a risolvere le ripetute violazioni commesse dalle società”, ha affermato l’assistente del procuratore generale Usa per l’ambiente e le risorse naturali, Todd Kim. Justice è candidato al Senato federale nel 2024, e sta correndo per il seggio attualmente occupato da Joe Manchin. (Was)