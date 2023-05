Diritti: Sasso (Lega), le donne non si noleggiano e i bimbi non si comprano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dispiace per Schlein e Zan, ma le donne non si noleggiano e i bimbi non si comprano. Antonio Gramsci diceva 'basta con la vendita di ovaie di fanciulle povere a ricche signore'. Mai frase fu più attuale. La commissione Giustizia della Camera ha dato via libera alla proposta di legge che dichiara l'utero in affitto reato universale, quindi perseguibile anche se commesso all'estero. Una battaglia storica della Lega, che prosegue ora in Aula per l'approvazione definitiva il 19 giugno". Lo dichiara, in una nota, il deputato della Lega, Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, che aggiunge: "A qualche giurista distratto che grida alla deriva autoritaria, ricordiamo che 'la maternità surrogata è una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane'. Non lo diciamo noi, ma la Corte costituzionale, sentenza 272/2017".(Com)