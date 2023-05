Forza Italia: Benigni-Ferrante, ora tesseramento per radicarci sui territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 24 e 25 giugno il movimento giovanile di Forza Italia "sarà nelle principali città italiane con i gazebo del partito per ascoltare le esigenze dei cittadini più giovani e presentare la nostra proposta politica. Ringrazio il sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, onorevole Tullio Ferrante, responsabile del tesseramento di Forza Italia, per aver garantito il massimo supporto organizzativo e logistico all’evento. L’obiettivo è favorire il radicamento sul territorio del nostro partito e raccogliere il maggior numero di adesioni tra gli under 35". Lo ha detto Stefano Benigni, deputato e coordinatore nazionale di Forza Italia giovani, a margine della riunione dei giovani azzurri che si è svolta oggi alla Camera dei deputati. "Forza Italia - ha aggiunto Tullio Ferrante, Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti - è un partito vivo, attrattivo, credibile: lo abbiamo dimostrato sempre, anche in queste ultime settimane, con la convention di Milano, a cui hanno partecipato tantissimi giovani e con il risultato delle elezioni amministrative, dove abbiamo conquistato moltissime città importanti e roccaforti rosse come Ancona. Ora, con la riorganizzazione del partito e una capillare campagna di tesseramento, ci prepariamo per affrontare, e vincere, le prossime elezioni Europee". (Rin)