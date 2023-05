Imprese: Leonardo, accordo consensuale su cessazione rapporto Parrella, General Counsel del gruppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del nuovo assetto organizzativo annunciato all’esito del Consiglio di amministrazione tenutosi il 9 maggio 2023, l’azienda ha ritenuto di scorporare le attività di Corporate Affairs dall’Unità Organizzativa Legale, Affari Societari, Compliance, Penale ed Anticorruzione, e di riarticolare diversamente le attività in precedenza affidate all’avvocato Parrella. A fronte di tale riorganizzazione l’azienda e l’avvocato Parrella, Group General Counsel di Leonardo da giugno 2014, hanno definito un accordo per la risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro subordinato, condividendo un percorso di progressiva uscita dal Gruppo. Leonardo ringrazia l’avvocato Andrea Parrella per la dedizione ed il notevole contributo garantito, anche in termini di rilancio reputazionale della società, durante gli anni di rapporto con la stessa, formulandogli i migliori auguri per le sue future attività. (Rin)