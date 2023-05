Grecia: ministero Crisi climatica, espansione flotta aerea antincendio Ue passo cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’espansione della flotta aerea antincendio di RescEU, il sistema di risposta alle catastrofi naturali della Commissione europea, rappresenta un passo cruciale nella protezione contro gli incendi. È quanto comunicato dal ministero per la Crisi climatica della Grecia, ripreso dal quotidiano “Kathimerini”. Come ha annunciato oggi il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, la flotta antincendio di RescEU sarà quest’anno raddoppiata. Il dicastero ellenico ha sottolineato che la decisione di espandere la flotta è arrivata a seguito di una proposta ufficiale della Grecia. “Si tratta di un passo cruciale per proteggere ulteriormente l’Europa dagli incendi, rafforzando sostanzialmente la solidarietà nell’Ue”, ha reso noto il ministero per la Crisi climatica. La Grecia, nell’ambito dell’espansione della flotta aerea antincendio, è tra i Paesi a fornire il contributo maggiore, fornendo quattro aerei e un elicottero.(Gra)