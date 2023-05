Cultura: Palmieri-Pappatà (Pd), via libera ad arene estive promuove socialità e recupero aree verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera in commissione Cultura alle arene di cinema all'aperto è una bella notizia. Dall'arena del Parco degli Acquedotti a quella acquatica di Villa Ada, insieme alle arene di San Cosimato, Cervelletta e Monte Ciocci e alla programmazione dell'Estate romana con le tre arene di Corviale, Santa Maria della Pietà e Tor Bella Monaca, Roma ha ormai una rete consolidata di spettacoli all'aperto e di eventi estivi che promuovono cultura, aggregazione e anche recupero del territorio in chiave ambientale. Lo dichiarano il consigliere capitolino Pd e presidente della commissione Ambiente Giammarco Palmieri e la consigliera capitolina Pd Claudia Pappatà. "La rete delle arene estive consente infatti anche la riappropriazione in chiave culturale e collettiva dello spazio pubblico e in particolare di parchi, giardini e piazze, permettendo la più ampia accessibilità a tutti i cittadini grazie ai prezzi popolari e agli eventi gratuiti. Le grandi Capitali europee hanno da tempo un circuito di programmazione di cinema all'aperto che si svolge nei mesi estivi e che rappresenta un vettore di promozione della cultura cinematografica capace di fare da traino a tutto il settore. Ancora di più Roma, Città del Cinema Unesco, che può vantare un richiamo internazionale per il suo patrimonio artistico", concludono. (Com)