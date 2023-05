Pnrr: Braga (Pd), governo allo sbando, inaccettabile su Corte dei conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza "il governo è allo sbando, mette a rischio i soldi dell'Europa e vuole cancellare la facoltà di controllo della Corte dei conti. Aver deciso di gestire tutto da palazzo Chigi finora ha prodotto solo ritardi. Ora non vogliono più nemmeno essere controllati. Non è accettabile, ci opporremo in ogni modo a questa ennesima forzatura". Lo afferma, in una nota, Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati.(Com)