Italia-Usa: ambasciatrice Zappia visita i 31 atenei italiani al Padiglione Italia dell’esposizione Nafsa

- Sono 31 gli atenei italiani presenti alla 75ma edizione della Conferenza annuale della National Association of Foreign Student Advisers (Nafsa), evento di riferimento negli Stati Uniti nel campo della formazione superiore internazionale, che quest'anno viene ospitato a Washington dal 31 maggio al 2 giugno e si focalizza sul tema "Inspiring an inclusive future". L'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha visitato il padiglione "Study in Italy", frutto della collaborazione tra Nafsa e Uni-Italia, ente costituito nel 2010 tra il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il ministero dell'Università e della Ricerca e il ministero dell'Interno per favorire l'attrazione di studenti e ricercatori stranieri verso le università italiane. Nafsa e Uni-Italia, riferisce una nota, collaborano già dal 2018 anche su impulso dell'ambasciata d'Italia negli Stati Uniti. "La collaborazione tra istituzioni universitarie e di ricerca è un pilastro strategico dell'alleanza tra Italia e Usa", ha sottolineato l'ambasciatrice, in apertura dell'evento ospitato a Villa Firenze per le università italiane presenti e le istituzioni Usa loro partner. L'ambasciatrice ha espresso soddisfazione per il dato, contenuto nell'ultimo rapporto dell'International Educational Institute per l'anno accademico 2020/21, secondo cui l'Italia è la prima destinazione per programmi di studi all'estero dagli Usa, rilevando d'altra parte come occorra intensificare la promozione del sistema universitario italiano negli Stati Uniti e promuovere più accordi mirati a promuovere corsi di laurea e master congiunti. (Was)