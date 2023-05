Usa: il deputato repubblicano Christ Stewart annuncia le dimissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Chris Stewart ha annunciato che lascerà il suo incarico al Congresso, a fronte dei problemi di salute della moglie. In una nota, il deputato dello Utah ha affermato che “è stato per me un grande onore servire i miei cittadini, e sono orgoglioso di avere avuto un ruolo nella guida del nostro Paese in un periodo difficile”. Tuttavia, ha aggiunto, i problemi di salute “di mia moglie mi costringono ad annunciare le mie dimissioni, una volta che sarà organizzato un passaggio di consegne”. (Was)