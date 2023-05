Ucraina: Calenda su parole Schlein, speriamo non sia inizio "nuovo corso" Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non mi pare che ci sia una grande differenza tra usare i soldi del Pnrr e usare i soldi del bilancio pubblico italiano o Ue. Mi sembra un’espediente retorico per dare un contentino ai 'filo pace sulla pelle degli ucraini'. Speriamo non sia l’inizio di un 'nuovo corso' del Pd". Lo scrive su Facebook il segretario di Azione, Carlo Calenda, in merito alle parole della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che definisce "inaccettabile utilizzare i fondi del Pnrr per le armi all'Ucraina". (Rin)