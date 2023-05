Fisco: Gusmeroli (Lega), delega fiscale stimolo per la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo testo di delega fiscale "ha finalmente una visione strategica: semplificazione, riduzione della pressione fiscale e riequilibrio del rapporto fra cittadino e fisco". Lo ha affermato Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive alla Camera, responsabile dell'unità Fisco del dipartimento Economia della Lega nonché co-relatore della delega fiscale, intervenendo dal convegno "La delega al governo per la riforma fiscale", organizzata dall'Ordine degli avvocati di Roma. "Con buon senso si può aumentare il gettito riducendo la pressione fiscale individuale, disincentivando il sommerso con sistemi semplici a bassa tassazione - ha aggiunto il parlamentare -. Serve un fisco che spinga la crescita, in modo da sostenere il debito pubblico. Si tratta di una legge delega che nasce dall'ascolto e dal determinante contributo che come Lega abbiamo dato al testo". (Rin)