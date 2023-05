Istat: Zoppas (Ice), export ancora positivo da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante abbiamo avuto un aprile che ha fatto registrare un calo delle esportazioni verso i mercati extra Ue del 5,1 per cento rispetto ad aprile 2022, l'export rimane ancora positivo di 8, 9 punti percentuali nei primi mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo sottolinea il presidente di Ice in relazione ai dati dell'Istat relativi all'export extra Ue e ai prezzi al consumo. "Al netto di questa componente, infatti, il calo delle esportazioni di aprile è del 3,1 per cento. Vanno identificate le componenti della riduzione dei costi del trasporti e della riduzione dei costi energetici che pur riducendo il valore dei prezzi delle esportazioni costituiscono un elemento positivo. Stupisce una brusca frenata della Cina che fino al mese precedente esprimeva una crescita del 90 per cento ma su aprile ha interrotto la sua crescita. Costituisce inoltre un ulteriore elemento di negatività il calo del valore energetico pari al 38,5 per cento. Ci sono dei primi segnali di contrazione di un'inflazione che ha visto i prezzi ancora dipendenti dai fattori d'emergenza quali, tra gli altri, energia e trasporti. Se questo trend italiano fosse confermato anche per i mesi a venire, il nostro Paese potrebbe accentuare il suo vantaggio competitivo verso gli altri paesi", conclude. (Rin)