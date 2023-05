Kosovo-Serbia: Lajcak, escalation inutile e illogica poiché abbiamo un accordo verso normalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, ha valutato che gli ultimi eventi nel nord del Kosovo sono "un'escalation assolutamente inutile e illogica", sottolineando che "solo una soluzione politica è possibile attraverso il dialogo esistente". Lo riporta il quotidiano belgradese "Politika". Lajcak, alla domanda su quanto quello che sta accadendo incida sugli sforzi per ristabilire la pace tra Belgrado e Pristina, ha ricordato che "dopo molti e molti mesi di negoziati" sono stati raggiunti due importanti accordi. "A febbraio un accordo sul percorso verso la normalizzazione delle relazioni tra le due parti e poi a marzo a Ocrida l'allegato di attuazione", ha precisato. "Se non avessimo un documento, capirei che la gente crede che qualcosa del genere possa avere successo, invece esiste un percorso verso la normalizzazione e un programma che affronta chiaramente tutte le questioni aperte. Abbiamo iniziato ad attuare quel documento e poi sono successi questi ultimi eventi che purtroppo creano ostacoli molto seri", ha dichiarato Lajcak. Alla domanda se il dispiegamento di ulteriori forze Nato nella regione contribuirà alla riduzione del conflitto, il rappresentante europeo ha affermato che il problema "può essere risolto solo politicamente". "Non spetta alla Nato risolvere questo problema, abbiamo bisogno di una soluzione politica. Ed è ovvio che entrambe le parti devono fare la loro parte", ha sottolineato Lajcak, il quale ha aggiunto che secondo la sua opinione la ragione dell'escalation nel nord del Kosovo è la "profonda sfiducia che esiste tra serbi e albanesi". (Seb)