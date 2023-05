© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giordania: Abdullah II riceve il Sultano della Malesia, focus su relazioni bilaterali e sviluppi - Il re Abdullah II di Giordania ha ricevuto quest’oggi il sultano della Malesia, Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah, in visita nel Regno per discutere delle relazioni tra i due Paesi, della cooperazione esistente e del coordinamento su questioni di interesse comune. Lo riferisce l'emittente televisiva pubblica del Regno “Al Mamlaka”. Il re della Malesia è ad Amman per le nozze del principe ereditario, Hussein bin Abdallah. L'incontro si è anche concentrato sugli sforzi della Giordania per "proteggere i luoghi di culto musulmani e cristiani a Gerusalemme", riferisce una nota. Si è inoltre discusso gli ultimi sviluppi regionali e internazionali, in particolare la causa palestinese e gli sforzi per trovare soluzioni politiche alle crisi nella regione. (Res)