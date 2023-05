© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: ministro Esteri Tunisia, non saremo il cane da guardia dell'Europa nel Mediterraneo - La Tunisia non accetterà di essere "il cane da guardia dell'Europa per contrastare i flussi migratori". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, all'emittente televisiva francese "France 24”, affermando che la “questione della migrazione clandestina va risolta nell'ambito di una visione complessiva". Il ministro degli Esteri ha anche parlato della necessità di “trovare soluzioni in collaborazione con tutte le parti”. A proposito del rimpatrio dei tunisini dalla Francia e da altri Paesi, Ammar ha spiegato che la questione “è soggetta ad accordi e richiede il rispetto dei diritti". (segue) (Res)