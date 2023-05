I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: ministro Esteri, Algeri vorrebbe presentare candidatura al Consiglio di sicurezza - L’Algeria vorrebbe concretizzare la propria visione degli equilibri internazionali, presentando la propria candidatura come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, giunto oggi a New York, dove l’Assemblea generale dell’Onu si riunirà il prossimo 6 giugno per rieleggere i dieci membri non permanenti del Consiglio di sicurezza, il cui mandato è annuale. Prima dell’assemblea, sono previsti incontri tra Attaf e i rappresentanti di diversi Paesi dell’Onu, oltre che con il segretario generale, Antonio Guterres. Secondo Attaf, la “visione” dell’Algeria include dei temi prioritari, come la soluzione pacifica delle controversie e delle crisi, il consolidamento dei rapporti di partenariato, il sostegno alle organizzazioni regionali sovranazionali, la lotta al terrorismo come impegno internazionale e, sul piano sociale, il rafforzamento del ruolo delle donne e dei giovani nei processi di pace per i Paesi in conflitto. La candidatura dell’Algeria come membro non permanente del Consiglio di sicurezza Onu, dunque, è un’“estensione naturale del suo ruolo e del suo impegno nel rafforzare la cooperazione internazionale, con l’obiettivo di costruire un ordine mondiale caratterizzato dalla pace, dalla stabilità e dalla prosperità”. Quanto alla candidatura per un seggio di membro non permanente del Consiglio di sicurezza, Algeri confida nel sostegno dei Paesi africani e dell’Unione africana, oltre che di “numerosi Paesi fratelli e amici”, ha spiegato Attaf. In precedenza, inoltre, l’Algeria aveva avuto il sostegno anche della Lega araba e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica. (segue) (Res)