I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: inviato Onu Bathily incontra generale Al Juwaili, focus su sviluppi politici ed elezioni - Il capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, ha incontrato ieri il generale Osama al Juwaili, ex direttore dell'intelligence militare della regione occidentale della Libia, nella città di Zintan, che si trova a circa 160 chilometri di distanza da Tripoli. Lo ha riferito il quotidiano libico "Al Wasat", secondo cui Bathily, dopo una breve visita della città, ha avuto un incontro con il sindaco Emrane al Amyani e i membri del Consiglio comunale presso la sede municipale al fine di discutere dei recenti sviluppi sulla scena libica. Bathily ha scritto sul suo profilo Twitter che "la visita a Zintan fa parte del suo costante impegno che ha preso con i cittadini libici di tutto il Paese". Bathily, nel suo commento su Twitter ha espresso "profondo dispiacere per i continui episodi di emarginazione ed esclusione, oltre che per la proliferazione di armi, per le istituzioni statali ancora divise e per gli interventi di Paesi esteri". (segue) (Res)