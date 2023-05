© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro Esteri incontra omologo dell'Autorità palestinese, focus su cooperazione - Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha incontrato l'omologo dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Riyad al Maliki, che è in visita ufficiale di tre giorni al Cairo insieme a una delegazione palestinese di alto livello guidata dal primo ministro, Muhammad Shtayyeh. Lo ha reso noto un comunicato ufficiale del ministero degli Esteri egiziano, secondo cui, durante l'incontro Shoukry ha affermato che l'Egitto segue con grande attenzione le dinamiche che si verificano nei territori occupati e che condanna l'escalation di violenza contro il popolo palestinese. Secondo Shoukry "gli assalti alle città palestinesi e le continue misure unilaterali prese da parte di Israele, incluse le attività di insediamento, violano le norme del diritto internazionale ". Il ministro degli Affari esteri ha fatto una disamina degli sforzi compiuti dall'Egitto a livello regionale e internazionale tesi al sostegno della causa palestinese in vari ambiti, attraverso la partecipazione alla riunione ministeriale della formula di Monaco di Baviera sul processo di pace in Medio Oriente che si è svolta a Berlino lo scorso 10 maggio. (Res)