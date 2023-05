I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporti: interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale su Roma-Napoli via Formia - Al via interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma-Napoli, via Formia a cura di Rete ferroviaria italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS). I lavori, che inizieranno dalle ore 15:00 di venerdì 2 giugno e si concluderanno alle ore 03:00 di domenica 4 giugno 2023, comporteranno la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Minturno e Sessa Aurunca. In particolare gli interventi - di un valore pari a circa 350.000 euro - riguardano l’impermeabilizzazione del sottovia nei pressi di Minturno e vedranno all’opera circa 40 operai specializzati di Rfi e di ditte esterne. I lavori comporteranno modifiche alla circolazione per i treni Intercity, Intercity Notte e Regionali della linea Roma-Benevento che seguiranno il percorso via Cassino e subiscono variazioni di orario e di fermate. Previsto servizio di bus tra le stazioni di Sessa Aurunca e Minturno/Formia, tra Villa Literno e Formia/Caserta/Falciano e Minturno, tra Napoli Centrale e Formia e tra Caserta e Aversa/Formia/Minturno/Villa Literno. Saranno coinvolti anche alcuni treni regionali delle linee Roma-Frascati, Roma-Velletri, Roma-Albano, Cassino-Avezzano/Caserta, Roma -Cassino/Vairano/Caserta/Napoli, Napoli-Roccaravindola/Caserta, che subiranno variazioni d’orario. I canali di vendita dell’Impresa ferroviaria sono aggiornati. (segue) (Rer)