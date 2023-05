I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanità: Rocca, nel Lazio buchi enormi, non serve Mes ma spesa corrente - Il Meccanismo europeo di stabilità riguarda "la parte strutturale, ma il Lazio non ha un problema di questo tipo. Non c'è un problema di investimenti in nuove tecnologie. Quello che serve è la spesa corrente. Abbiamo trovato una regione che produce tantissimo, però non riceve le risorse che servono. Noi dobbiamo contenere tutta una serie di spese, andando a concentrarci laddove ci sono buchi enormi, come la salute degli anziani che oggi so trovano in fortissima difficoltà, sia come strutture idonee di ricovero a bassa intensità di cura, che con l'assistenza domiciliare". Lo ho detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in occasione della conferenza stampa presso il ministero delle Imprese e del made in Italy con la multinazionale farmaceutica Msd, a Roma. (segue) (Rer)