I fatti del giorno - Roma (4)

- Roma: ascensori e scale mobili in stazioni, 91 per cento in funzione a settembre - Proseguono gli interventi di Atac sugli impianti di traslazione, ascensori e scale mobili, nelle stazioni metropolitane con l'obiettivo di averne il 91 per cento sistemato e in servizio per settembre, all'avvio del prossimo anno scolastico. È quanto emerso dalla relazione dell' ingegnera Marina Adduce nel corso della commissione capitolina Mobilità di oggi, presieduta da Giovanni Zannola del Pd. "Ad aprile avevamo il 78 per cento della disponibilità ferma, ovvero 128 impianti non funzionanti. Oggi abbiamo 109 impianti fermi fuori servizio. Contiamo di arrivare al 91 per cento degli impianti disponibili tra agosto e settembre", ha detto Adduce. Al momento "a parte le cause di manutenzione straordinaria e i guasti, per cui 38 impianti al momento sono fermi, le cause principali del fermo degli ascensori della Metro A e B1 sono relative agli adeguamenti normativi", ha spiegato la dirigente. Nelle stazioni "Bologna e Tiburtina ci sono 15 impianti in fase di lavorazione perché sono stati completamente sostituiti perché avevano raggiunto i 30 anni di vita e sono in via di ultimazione i lavori. Inoltre, abbiamo impianti fermi per cause non ascrivibili, per la maggior parte, ad Atac, tipo a Libia dove in stazione ci sono infiltrazioni e 8 ascensori sono costretti a stare fermi. Anche a Termini abbiamo ascensori fermi per un uso scorretto da parte di persone che vivono nella stazione. Abbiamo due ascensori fermi anche Cornelia per lavori sulla facciata di uno stabile". In tutto quindi ci sono "21 impianti che potrebbero essere in esercizio ma non lo sono, e 7 impianti in attesa delle verifiche di enti di controllo, Ansfisa e Regione", ha precisato Adduce. Il programma di Atac prevede di "iniziare da giugno a riattivare gli ascensori di Metro A, nelle stazioni Subaugusta, Cinecittà, Manzoni e Furio Camillo, tutti fermi ora, e man mano riattivare tutti gli altri entro agosto o settembre. La stessa cosa per gli ascensori fermi della Metro B1". Infine nella stazione di Piramide la riattivazione degli impianti fermi è prevista fra ottobre e novembre. "Per settembre i primi 4 e poi gli altri 2", ha spiegato Adduce. (segue) (Rer)