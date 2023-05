© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: Amnesty ritratta su scomparsa studente uiguro, non è mai arrivato a Hong Kong - L'organizzazione in difesa dei diritti umani Amnesty International ha rassicurato la comunità internazionale sulle condizioni dello studente di etnia uigura Abuduwaili Abudureheman, dopo che la scorsa settimana ne aveva denunciato la sparizione all'aeroporto di Hong Kong. Abuduwaili "ci ha comunicato che non si è recato a Hong Kong, contrariamente alle informazioni ricevute in precedenza", si legge in una nota dell'organizzazione, che promette di continuare a "impegnarsi per offrire sostegno alle persone che ci contattano quando credono che loro o i loro cari siano a rischio". I colleghi di Abuduwaili hanno confermato che lo studente è al sicuro e si trova a Seul, dove risiede da sette anni. La scorsa settimana, l'organizzazione riferiva che Abuduwaili, nato nella regione autonoma dello Xinjiang, era salito a bordo di un aereo da Seul a Hong Kong il 10 maggio, prima di perdere i contatti con i suoi familiari e amici. (segue) (Res)