- India: Rahul Gandhi a San Francisco, prima tappa del viaggio negli Stati Uniti - Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, è arrivato negli Stati Uniti, a San Francisco, prima tappa di un viaggio che toccherà anche Washington e New York. Il suo primo impegno, come riferisce la stampa indiana, è stato un incontro con attivisti, accademici ed esponenti della società civile all’Università della California a Santa Cruz. Il politico ha parlato delle vulnerabilità del Partito del popolo indiano (Bjp), che a suo parere può essere sconfitto da un’opposizione unita; del recente successo elettorale del Congresso nello Stato del Karnataka e della “Marcia dell’India unita” (Bharat Jodo Yatra), l’iniziativa che lo ha visto protagonista da settembre a gennaio di un lungo percorso a piedi nel Paese. Gandhi, la cui agenda è stata preparata in coordinamento con l’Indian Overseas Congress (Ioc), l’organizzazione del partito che opera all’estero, ha poi incontrato una rappresentanza della comunità indiana a Santa Clara. Il dirigente del Congresso ha nuovamente criticato il governo del Bjp per le sue politiche nei confronti delle minoranze. Le sue parole, a loro volta, hanno suscitato critiche in India da parte di esponenti del Bjp, tra cui il ministro dell’Informazione, Anurag Thakur. Tra l’altro Gandhi è stato criticato per non aver reagito adeguatamente quando è stato interrotto da sostenitori del Khalistan, la patria dei sikh per la quale si battono gruppi separatisti. (segue) (Res)