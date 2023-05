Diritti: De Poli (Udc), bene ok commissione Giustizia Camera su utero in affitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo positivamente il via libera della commissione Giustizia alla Camera alla proposta di legge per far diventare l’utero in affitto reato universale. Siamo da sempre contrari alla cultura dell’autodeterminazione e alla mercificazione del corpo della donna. Rispettiamo le scelte di tutti, ma nel nostro Dna non c’è e non ci sarà mai spazio per genitore 1 e genitore 2. Crediamo che i bambini abbiano diritto a una mamma e un papà. Questa è la nostra cultura e ne siamo fieri". Lo afferma il senatore Udc e presidente nazionale del partito, Antonio De Poli, in un post su Facebook. (Rin)