Monza: Pilotto, Parco e Villa Reale non saranno luoghi di entertainment

20 luglio 2021

- Nessuno si è mai sognato di interpretare il Parco e la Villa Reale di Monza "come luoghi di entertainment". Lo ha dichiarato oggi pomeriggio il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, a Palazzo Lombardia in occasione della conferenza stampa di presentazione del masterplan relativo alla valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza. “A differenza, per esempio, di alcuni Paesi orientali e mediorientali - ha proseguito Pilotto - non vediamo il divertimento come l’elemento maggiormente attrattivo, sia di natura culturale o sportiva, che esista sulla faccia della Terra. Non credo che ci siamo fatti prendere da questa malattia, come invece è accaduto in altri posti del mondo.” Pilotto ha inoltre aggiunto che “la piscina all’aperto del parco di Monza è stata per molti l’estate dei monzesi, ed è stato un luogo meraviglioso dove i cittadini si godevano un momento di relax in un contesto magnifico, e continuerà a esserlo. Noi non ci siamo immaginati altro che spazi per il diletto e lo sport che si utilizzano normalmente in un contesto del genere, ma non si costruiranno ulteriori strutture o edifici. Non credo che possa venire fuori dalla lettura del masterplan del Parco l’idea di una Tivoli contemporanea”. (Rem)