Auto: Urso, transizione elettrica riaperta anche perché Germania si è inserita in trattativa

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Dopo i primi segnali negativi hanno riaperto il dossier anche perché la Germania ha saputo inserirsi nella trattativa”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, riferendosi alle trattative sulla transizione elettrica dei veicoli leggeri durante il convegno per i 90 anni di Staffetta Quotidiana. Urso ha spiegato che quando “abbiamo dato il nostro altolà - ormai nella fase conclusiva in cui bisognava ratificare un percorso già iniziato - ci hanno guardato come marziani, dopodiché si sono resi conto che le nostre posizioni erano frutto del buon senso”. “Quel dossier ha riaperto la strada al motore endotermico e non c’è più un sentiero unico, com’era nella visione ideologica del motore elettrico”, ha concluso il ministro. (Rin)