Iran-Egitto: “Irna”, possibile ripristino dei rapporti diplomatici tra Teheran e Il Cairo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da alcuni funzionari egiziani al quotidiano emiratino “The National” il 24 maggio scorso, l’Egitto e l’Iran potrebbero nominare gli ambasciatori nelle rispettive sedi diplomatiche entro la fine di quest’anno. Secondo il quotidiano, lo scambio di ambasciatori rientra nel quadro di un processo mediato dal Sultanato dell’Oman per normalizzare le relazioni tra Teheran e Il Cairo. Entro la fine del 2023, inoltre, a detta dei funzionari egiziani, il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, si incontrerà con l’omologo iraniano Ebrahim Raisi. Nelle scorse settimane, il deputato iraniano, Fadahossein Maleki, citato dal quotidiano panarabo con sede a Londra “Al Araby al Jadeed”, aveva riferito che l’Iran e l’Egitto avevano raggiunto un accordo per il ripristino delle relazioni diplomatiche dopo un incontro a Baghdad. Le relazioni diplomatiche tra Teheran e Il Cairo, secondo Maleki, “vanno verso una piena ripresa”, ma bisognerà aspettare “un piano speciale e visite reciproche, come nel caso dell’Arabia Saudita”, con cui l’Iran ha riallacciato le relazioni diplomatiche dopo l’accordo di Pechino dello scorso 10 marzo. (segue) (Irt)