Iran-Egitto: “Irna”, possibile ripristino dei rapporti diplomatici tra Teheran e Il Cairo (3)

- Il deputato iraniano aveva elogiato il ruolo dell’Iraq, la cui mediazione tra Teheran e Il Cairo sarebbe stata “positiva e influente e ha spianato il terreno per i prossimi passi in vista della riapertura delle ambasciate”, chiuse dalla rivoluzione islamica del 1979. Le fonti di “The National” avevano invece parlato di una mediazione di Mascate. In effetti, il 21 maggio scorso, Al Sisi aveva ricevuto il sultano omanita Haitham bin Tariq, nella sua prima visita ufficiale in Egitto, e, secondo fonti di “Al Araby al Jadeed”, le parti avrebbero discusso anche del riavvicinamento del Cairo con Teheran. “L'Egitto è un Paese importante nella regione e ciò di cui la regione ha bisogno è la sinergia tra Iran ed Egitto”, aveva dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani a pochi giorni dall’annuncio dell’intesa Riad-Teheran del 10 marzo. “Crediamo nell'adozione di nuovi passi per migliorare le nostre relazioni", aveva aggiunto. Normalizzare le relazioni con l'Iran, hanno affermato i funzionari egiziani di “The National”, consentiranno al Cairo, da un lato, di rafforzare legami economici e commerciali con Paesi come Iraq, Siria e Libano, dove esercita un'influenza significativa, e, dall’altro, di persuadere Teheran ad abbandonare o almeno ridurre il suo sostegno ad Hamas e alla Jihad islamica, i due principali gruppi militanti palestinesi nella Striscia di Gaza. (segue) (Irt)