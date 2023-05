Iran-Egitto: “Irna”, possibile ripristino dei rapporti diplomatici tra Teheran e Il Cairo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come spiegato da “The National”, le relazioni di Teheran con Il Cairo, uno stretto alleato degli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e altri Paesi del Golfo, sono state tese sin dalla cacciata dell'iraniano Mohammad Reza Pahlavi nella rivoluzione islamica del 1979. In effetti, la fuga dello scià in Egitto, dove poi è morto nel 1980 ha incrinato i rapporti con l’Iran, ulteriormente deterioratisi quando il governo di Teheran ha intitolato una strada della capitale a Khaled al Islambouli, un ufficiale dell'esercito egiziano che guidava una squadra di individui accusati di aver ucciso l’ex presidente Anwar Sadat durante una parata militare del 1981 al Cairo. Più di recente, le relazioni sono state tese per quella che Il Cairo considera un'ingerenza dell'Iran negli affari interni di Paesi della regione araba come l'Iraq, la Siria, il Libano e lo Yemen. A differenza dell'Arabia Saudita, che ha chiuso la sua ambasciata a Teheran nel 2016, l'Egitto ha mantenuto una rappresentanza diplomatica sin dalla rivoluzione islamica, ma la missione viene gestita da un incaricato d’affari. Funzionari egiziani affermano che i due Paesi hanno comunque mantenuto contatti sporadici nel corso degli anni. (Irt)