Moldova-Ue: firmato accordo per liberalizzare le tariffe di roaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moldova e Ue hanno firmato un accordo per liberalizzare le tariffe di roaming. L'annuncio è stato dato durante una conferenza stampa del capo dello Stato moldavo, Maia Sandu, e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Sono lieta di annunciare che la Moldova e l'Unione Europea hanno firmato oggi, 31 maggio, un accordo relativo alla liberalizzazione delle tariffe di roaming”, ha affermato la presidente moldava. L’intesa, come spiegato da Sandu, prevede la riduzione delle tariffe per i servizi di roaming a partire dal primo gennaio 2024. “Quando andremo nei Paesi dell’Ue potremo parlare più spesso e a un prezzo inferiore con le nostre famiglie rimaste a casa”, ha sottolineato il capo dello Stato moldavo. (Rob)