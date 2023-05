Cina-Siria: Pechino dona 225 case prefabbricate a Damasco dopo terremoto di febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha donato 225 case prefabbricate alla Siria per accogliere gli sfollati del devastante terremoto che ha colpito il Paese e la Turchia il 6 febbraio scorso. Lo riporta l'agenzia di stampa statale cinese "Xinhua", precisando che le costruzioni saranno trasferite dal porto di Latakia, lungo la costa, alla zona di Aleppo, nel nord del Paese. Il certificato di consegna è stato firmato dal ministro dell'Amministrazione e dell'Ambiente della Siria, Hussein Makhlouf, e dall'ambasciatore cinese a Damasco, Shi Hongwei. "La Cina continuerà a garantire aiuti umanitari alla Siria in base alle sue esigenze. Offriremo tutto il sostegno possibile per offrire rifugio alle persone colpite dal sisma ed esplorare ulteriori modalità di cooperazione in questo senso", ha detto Shi. (Cip)