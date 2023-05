Kosovo: premier albanese Rama, esercito serbo al confine non ha potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito serbo dispiegato al confine settentrionale con il Kosovo non ha alcun potere. Lo ha detto oggi il premier albanese, Edi Rama, durante il panel “Strade aperte: i Balcani tornano in affari”, organizzato durante il forum Globec 2023 a Bratislava, in Slovacchia. “Il dispiegamento delle forze serbe è uno straordinario spettacolo di politica interna, in quanto hanno potere pari a zero e non possono fare niente”, ha affermato Rama. “È come se l’esercito messicano fosse di stanza al confine con gli Stati Uniti”, ha osservato il premier albanese.(Vap)