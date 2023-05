Speciale difesa: Kosovo, ancora tesa la situazione nei comuni del nord a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha incontrato oggi alcuni rappresentanti internazionali dopo le tensioni, gli scontri e i feriti nel nord del Kosovo. Nell'incontro di stamane con gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti) Vucic ha affermato che il ritiro dei "falsi sindaci" dai comuni del nord del Kosovo e delle forze speciali di polizia kosovare "è un prerequisito per mantenere la pace". Il capo dello Stato ha anche chiesto una reazione internazionale "chiara e decisa" alla politica delle istituzioni di Pristina. Sono proseguite le proteste della popolazione kosovaro-serba nelle città di Mitrovica Nord, Zvecan, Zubin Potok e Leposavic, nel tentativo di impedire l'insediamento nelle sedi istituzionali dei sindaci kosovari-albanesi eletti il 23 aprile (votazione boicottata dalla popolazione serba del Kosovo). Le proteste sono sfociate negli scontri con lancio di molotov, petardi e pietre, che hanno provocato feriti tra le forze militari della Kfor. Secondo una nota del ministero della Difesa, tra i 34 feriti ci sono 14 militari italiani, tutti appartenenti al nono Reggimento Alpini. A tal proposito oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato che i soldati italiani feriti "stanno bene", e che quelli in condizioni più serie "sono in due ottimi ospedali". (Seb)