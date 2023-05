Kosovo: Kurti, unità speciali polizia necessarie finché ci saranno gruppi violenti filorussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finché nel Kosovo saranno in azione gruppi violenti filorussi, sarà necessario il presidio delle unità speciali della polizia. Lo ha spiegato oggi il premier del Kosovo, Albin Kurti, durante il forum Globsec 2023 organizzato a Bratislava, in Slovacchia. “Quando i candidati albanesi che hanno vinto le elezioni nei quattro comuni del nord si sono insediati, i serbi hanno iniziato a organizzare proteste violente, attaccando le nostre forze di polizia e i militari della Kfor”, ha affermato Kurti. “Finché all’esterno degli edifici municipali ci saranno gruppi violenti che minacciano attacchi, mettono i simboli nazionalisti ‘Z’ e mostrano ammirazione per Putin e l’aggressione in Ucraina, sarà necessario avere le unità speciali della polizia”, ha aggiunto il premier kosovaro. (Vap)