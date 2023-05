Speciale difesa: Crosetto, paesi europei si ricordino che Serbia e Kosovo vogliono entrare nell'Unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi europei devono tener presente che la Serbia e il Kosovo hanno lo stesso obiettivo: entrare nell’Unione europea. Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano, a margine della presentazione del libro "La guerra tiepida. Il conflitto ucraino e il futuro dei rapporti tra Russia e Occidente". Il ministro della Difesa ha sottolineato che i Paesi europei hanno “paura che in Serbia e Kosovo possa scoppiare l’ennesima scintilla”. A proposito del continente africano, Crosetto ha dichiarato: “Dobbiamo costruire le condizioni necessarie per far capire all'Africa che noi possiamo aiutarli nel loro percorso di crescita economica sociale e culturale, e che abbiamo capito che il nostro destino è incrociato profondamente con il loro”, aggiungendo che "in Tunisia non ci andiamo, mentre ci sono osservatori cinesi nel Paese nordafricano che studiano il modo per aiutare i tunisini. Abbiamo la presunzione di dare loro i nostri soldi solo se mettono in atto le riforme che noi riteniamo più giuste". Il ministro della Difesa ha aggiunto: “Dobbiamo portare l’Ue con noi per raggiungere questi obiettivi, ma non è facile perché l’Unione è incapace di avere una visione collettiva”. “Il problema delle democrazie è quando si confrontano con le autarchie, le quali sono molto più forti di noi da tanti punti di vista, incluso quello delle strategie di comunicazione, come accade in Russia”, ha detto Crosetto. Per quanto riguarda la guerra russo-ucraina, il ministro ha affermato: “Dobbiamo certamente pensare alla costruzione di un percorso di uscita dalla guerra per Kiev, ma la guerra può finire solo se chi sta bombardando smette per un lungo periodo di farlo, e questo non è ancora il caso”. (Res)