Kosovo: Borrell incontra primo ministro Kurti a Bratislava

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha incontrato il primo ministro del Kosovo Albin Kurti a Bratislava, per discutere delle tensioni e dei recenti scontri nella regione. A renderlo noto lo stesso Borrell tramite un messaggio Twitter. "Incontro con il primo ministro Albin Kurti a Bratislava per discutere delle tensioni nel nord del Kosovo. La situazione attuale è pericolosa e insostenibile. Abbiamo bisogno di una de-escalation urgente e di una soluzione attraverso il dialogo, per tornare a lavorare sull'attuazione dell'accordo raggiunto", si legge nel messaggio di Borrell. (Vap)