Veneto: assessore Istruzione, scuola palestra di collegamento con il mondo del lavoro

- Questa mattina Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, ha condotto la premiazione delle seconda edizione di "Talenti al lavoro", progetto promosso dalla regione e da Veneto Lavoro per aiutare gli studenti a sviluppare le competenze per confrontarsi con il mondo del lavoro. "Talenti al Lavoro è un innovativo progetto di formazione-informazione che aiuta i giovani a capire come avvicinarsi al mondo del lavoro. Una iniziativa di successo che considera le scuole come palestre di collegamento con il mondo del lavoro, in cui si allenano le competenze, per saper giocare in squadra e per vincere. Gli allenatori sono i docenti ai quali la Regione fornisce così gli strumenti per aggiornare i modelli formativi in un mondo che cambia, in stretta sinergia con le aziende" ha spiegato Donazzan. "Siamo molto felici dei risultati ottenuti e degli elaborati dei ragazzi che sono di un livello decisamente elevato. È bello vedere valorizzate le competenze dei ragazzi che attraverso queste esperienze hanno l'opportunità di crescere e aprirsi al mondo. Vorrei sottolineare che questa è una iniziativa unica in Italia, nata da un'idea di Fabio Menin, direttore della Direzione Formazione di Regione Veneto, che ringrazio insieme a Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro, ente che supporta la realizzazione del progetto" ha poi concluso. Nell'edizione 2022-2023 ad aderire sono stati 92 istituti scolastici con 12.800 studenti e più di 110 tra insegnanti e operatori. (Rev)