Russia-Eritrea: la visita di Afwerki rinsalda l'asse tra Mosca e Asmara (2)

- La visita di Afwerki, come detto, segue quella di gennaio di Lavrov ad Asmara, in occasione della quale il dialogo si era incentrato sul rafforzamento dei legami bilaterali fra Russia ed Eritrea nei settori dell’energia, dell’estrazione mineraria, della tecnologia dell’informazione, dell’istruzione e della sanità. I due governi hanno inoltre concordato nel 2018 di condurre uno studio congiunto per stabilire le opportunità logistiche offerte dal porto di Massaua e dal suo aeroporto, situato sul Mar Rosso. Il progetto è finalizzato allo sviluppo del commercio bilaterale nei settori dell'agricoltura e dell'estrazione mineraria, nonché ad aiutare l'Eritrea a sviluppare le sue infrastrutture di trasporto ed energetiche, e mira a portare avanti progetti congiunti che prevedono spedizioni in Eritrea di specifiche attrezzature agricole per il trasporto. Con questo progetto il Cremlino intende incoraggiare le aziende russe a prendere parte a progetti africani, compresa la costruzione di corridoi di trasporto regionali e gasdotti transfrontalieri. Affacciata sul Mar Rosso e con un accesso a nord verso il canale di Suez e l’Europa, a sud-est sul Golfo Persico e l’Oceano Indiano, l'Eritrea occupa del resto una posizione strategicamente significativa, essendo situata su un'importante rotta marittima tra l'Europa e l'Asia. (segue) (Res)